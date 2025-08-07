Юрий Сёмин оценил шансы Кварацхелии выиграть «Золотой мяч» в этом сезоне

«У Хвичи очень большие шансы выиграть “Золотой мяч” в этом году. Нет ни одного футболиста, который выиграл бы столько трофеев в одном сезоне! Победа в чемпионатах Франции и Италии, обладатель Кубка Франции и победитель Лиги чемпионов. Хвича также показал игру, которая дала предпосылки к тому, чтобы он появился в списке претендентов на “Золотой мяч”. Самое приятное, что этот футболист играл в РПЛ», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.