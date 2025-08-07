Суперкомпьютер Opta назвал фаворита на выигрыш АПЛ сезона-2025/2026

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
СШОР 1 - Кристалл
0
:
Луки-Энергия
0
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.10
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
19:00
Линколн
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.95
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
19:00
Фредрикстад
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.86
Футбол. Лига конференций
19:00
Милсами
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Арис Л
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.36
П2
2.12
Футбол. Лига конференций
19:00
Араз
:
Омония
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.49
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Хаммарбю
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.45
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
19:00
Жальгирис К
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.45
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.41
П2
3.01
Футбол. Лига Европы
19:30
ЧФР
:
Брага
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.75
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
19:30
Баник О
:
Аустрия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.43
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:00
Хеккен
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.70
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
20:00
Рига
:
Бейтар И
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.80
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
20:00
Викинг
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.60
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
20:00
АИК
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.79
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Силькеборг
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.50
П2
2.86
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Вольфсбергер
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.60
П2
6.90
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.44
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.54
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Эгнатия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.75
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
Левадия
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.40
П2
3.05
Футбол. Лига конференций
21:00
Викингур Л
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.42
П2
2.71
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Арарат-Армения
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.18
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
21:00
АЗ
:
Вадуц
Все коэффициенты
П1
1.08
X
16.00
П2
40.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
Шериф
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.80
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Пакш
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.55
П2
3.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.67
П2
5.10
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Астана
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.20
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.08
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
21:30
Серветт Ж
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.90
П2
1.88
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.23
П2
5.40
Футбол. Лига конференций
21:30
Балкани
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:30
Университатя Кр
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.70
П2
4.80
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Бешикташ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Рапид В
:
Данди Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.70
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайдук С
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.49
П2
12.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Ларн
:
Санта-Клара
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.35
П2
1.42
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Маккаби Хайфа
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.04
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Темп
2
:
Уралец-ТС
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Бурятия
0
:
Иркутск
8
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита на выигрыш АПЛ сезона-2025/2026

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на главных претендентов на победу в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на главных претендентов на победу в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026. Вероятность триумфа «Ливерпуля» составляет 28,5%. Шансы «Арсенала» выиграть титул оцениваются в 24,3%, а «Манчестер Сити» — 18,8%.

Топ-10 главных претендентов на победу в чемпионате Англии сезона-2025/2026:

  1. «Ливерпуль» — 28,5%;
  2. «Арсенал» — 24,3%;
  3. «Манчестер Сити» — 18,8%;
  4. «Челси» — 8,4%;
  5. «Астон Вилла» — 5,1%;
  6. «Ньюкасл Юнайтед» — 5,1%;
  7. «Кристал Пэлас» — 2,9%;
  8. «Брайтон» — 2,2%;
  9. «Борнмут» — 1%;
  10. «Брентфорд» — 0,8%.

По итогам минувшего сезона чемпионом Англии стал «Ливерпуль» (84 очка), второе место занял «Арсенал» (74 очка), а третье — «Манчестер Сити» (71 очко).

