Стала известна реакция тер Штегена на лишение его капитанской повязки в «Барселоне»

Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Линколн
0
:
Ноа
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
4.95
П2
1.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Фредрикстад
0
:
Мидтьюлланн
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.80
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Милсами
0
:
Виртус
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
12.50
П2
90.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Арис Л
1
:
АЕК
2
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.70
П2
1.42
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Араз
0
:
Омония
2
Все коэффициенты
П1
35.00
X
12.50
П2
1.06
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Русенборг
0
:
Хаммарбю
0
Все коэффициенты
П1
2.36
X
2.82
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Жальгирис К
0
:
Арда
0
Все коэффициенты
П1
4.60
X
2.70
П2
2.15
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.34
П2
2.74
Футбол. Лига Европы
19:30
ЧФР
:
Брага
Все коэффициенты
П1
5.25
X
3.69
П2
1.73
Футбол. Лига конференций
19:30
Баник О
:
Аустрия
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.37
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
20:00
Хеккен
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.65
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
20:00
Рига
:
Бейтар И
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.80
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
20:00
Викинг
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.65
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
20:00
АИК
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.68
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Силькеборг
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.55
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Вольфсбергер
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.81
П2
7.30
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.06
П2
5.73
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.50
П2
2.45
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Эгнатия
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.78
П2
4.80
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
Левадия
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.40
П2
3.05
Футбол. Лига конференций
21:00
Викингур Л
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.31
П2
2.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Арарат-Армения
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.37
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
21:00
АЗ
:
Вадуц
Все коэффициенты
П1
1.09
X
16.00
П2
40.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
Шериф
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.79
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Пакш
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.55
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.55
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Астана
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.20
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.17
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
21:30
Серветт Ж
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.96
П2
1.79
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.10
П2
5.44
Футбол. Лига конференций
21:30
Балкани
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:30
Университатя Кр
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.70
П2
4.80
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Бешикташ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Рапид В
:
Данди Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.77
П2
12.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайдук С
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.37
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ларн
:
Санта-Клара
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.40
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Маккаби Хайфа
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.04
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СШОР 1 - Кристалл
1
:
Луки-Энергия
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Темп
2
:
Уралец-ТС
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Бурятия
0
:
Иркутск
8
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

Стала известна реакция тер Штегена на лишение его капитанской повязки в «Барселоне»

Ни президент «Барселоны» Жоан Лапорта, ни спортивный директор клуба Деку, ни главный тренер команды Ханс-Дитер Флик не сообщили лично вратарю сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегену о лишении его капитанской повязки. Об этом сообщает Cadena Ser.

Источник: Getty Images

По информации источника, несмотря на данную меру, 33-летний голкипер сохраняет намерение сначала восстановиться после операции на пояснице, после чего вернуть место в основном составе «блауграны» и вновь стать её капитаном.

Подчёркивается, тер Штеген считает, что пропустит два или три месяца, в связи с чем не хочет подписывать медицинский отчёт «Барселоны» для Медицинского комитета Ла Лиги. В свою очередь, испанский гранд полагает, что вратарь вернётся в строй через четыре или пять месяцев.

Ранее сине-гранатовые официально объявили о лишении немецкого игрока капитанской повязки в связи с дисциплинарным разбирательством.

