Стала известна реакция тер Штегена на лишение его капитанской повязки в «Барселоне»

Подчёркивается, тер Штеген считает, что пропустит два или три месяца, в связи с чем не хочет подписывать медицинский отчёт «Барселоны» для Медицинского комитета Ла Лиги. В свою очередь, испанский гранд полагает, что вратарь вернётся в строй через четыре или пять месяцев.