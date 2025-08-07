Стала известна реакция тер Штегена на лишение его капитанской повязки в «Барселоне»

По информации источника, несмотря на данную меру, 33-летний голкипер сохраняет намерение сначала восстановиться после операции на пояснице, после чего вернуть место в основном составе «блауграны» и вновь стать её капитаном.
Подчёркивается, тер Штеген считает, что пропустит два или три месяца, в связи с чем не хочет подписывать медицинский отчёт «Барселоны» для Медицинского комитета Ла Лиги. В свою очередь, испанский гранд полагает, что вратарь вернётся в строй через четыре или пять месяцев.
Ранее сине-гранатовые официально объявили о лишении немецкого игрока капитанской повязки в связи с дисциплинарным разбирательством.