Есть список номинантов на «Золотой мяч»! Кто претендует на главную футбольную награду?

К коэффициентам следует относиться аккуратно по ряду причин. Во-первых, разные букмекеры дают разные цифры. Во-вторых, до вручения премии ещё полтора месяца. И не стоит забывать, что в прошлом году на «Золотой мяч» Винисиуса даже за пару дней до церемонии давали коэффициент 1.22. То есть фактически без шансов для остальных. Хотя победителем в итоге стал Родри.