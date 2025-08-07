Ричмонд
Есть список номинантов на «Золотой мяч»! Кто претендует на главную футбольную награду?

Также мы узнали, кто близок к трофеям Копа, Яшина и Круиффа.

Источник: Getty Images

Сегодня, 7 августа, журнал France Football опубликовал список номинантов на «Золотой мяч» 2025 года. Также издание назвало претендентов на «Копа Трофи» (лучшему молодому игроку), трофей имени Яшина (лучшему вратарю) и трофей имени Круиффа (лучшему тренеру). Изучаем все шорт-листы.

«Золотой мяч»

Источник: Reuters

В список номинантов попали 30 футболистов:

  • Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
  • Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);
  • Джуд Беллингем («Реал», Англия);
  • Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);
  • Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды);
  • Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея);
  • Эрлинг Холланд («Манчестер Сити», Норвегия);
  • Виктор Дьёкереш («Арсенал», Швеция);
  • Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
  • Гарри Кейн («Бавария», Англия);
  • Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
  • Роберт Левандовски («Барселона», Польша);
  • Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», Аргентина);
  • Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);
  • Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия);
  • Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
  • Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);
  • Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);
  • Педри («Барселона», Испания);
  • Коул Палмер («Челси», Англия);
  • Майкл Олисе («Бавария», Франция);
  • Рафинья («ПСЖ», Бразилия);
  • Деклан Райс («Арсенал», Англия);
  • Фабиан Руис («ПСЖ», Испания);
  • Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);
  • Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
  • Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
  • Флориан Вирц («Ливерпуль», Германия);
  • Витинья («ПСЖ», Португалия);
  • Ламин Ямаль («Барселона», Испания).

Источник: Reuters

Действующий обладатель награды — полузащитник «Манчестер Сити» Родри — в шорт-лист не попал. Но здесь удивляться нечему: испанец получил тяжёлую травму колена ещё в сентябре и вернулся на поле только в конце сезона.

По состоянию на сегодня Betfair даёт такие коэффициенты на получение «Золотого мяча»:

  • 1.16 — Усман Дембеле, Франция, «ПСЖ»;
  • 5.9 — Ламин Ямаль, Испания, «Барселона»;
  • 12.5 — Витинья, Португалия, «ПСЖ»;
  • 16.5 — Мохамед Салах, Египет, «Ливерпуль»;
  • 16.5 — Рафинья, Бразилия, «Барселона»;
  • 20 — Коул Палмер, Англия, «Челси»;
  • 26 — Ашраф Хакими, Марокко, «ПСЖ»;
  • 26 — Фабиан Руис, Испания «ПСЖ»;
  • 32 — Килиан Мбаппе, Франция, «Реал» Мадрид;
  • 40 — Хвича Кварацхелия, Грузия, «ПСЖ».

К коэффициентам следует относиться аккуратно по ряду причин. Во-первых, разные букмекеры дают разные цифры. Во-вторых, до вручения премии ещё полтора месяца. И не стоит забывать, что в прошлом году на «Золотой мяч» Винисиуса даже за пару дней до церемонии давали коэффициент 1.22. То есть фактически без шансов для остальных. Хотя победителем в итоге стал Родри.

Сейчас же прослеживается явный фаворит — Усман Дембеле. Но заберёт ли французский вингер награду?

«Копа Трофи»

Источник: AP 2024

Трофей имени Раймона Копа вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. В 2024-м победителем стал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Сейчас в список номинантов вошли 10 футболистов:

  • Пау Кубарси (18 лет, защитник, «Барселона»);
  • Дин Хёйсен (20 лет, защитник, «Борнмут»/ «Реал»);
  • Айюб Буадди (17 лет, полузащитник, «Лилль»);
  • Майлз Льюис‑Скелли (18 лет, полузащитник, «Арсенал»);
  • Родригу Мора (18 лет, полузащитник, «Порту»);
  • Жоау Невеш (20 лет, полузащитник, «ПСЖ»);
  • Кенан Йылдыз (20 лет, полузащитник, «Ювентус»);
  • Эстевао Виллиан (18 лет, нападающий, «Палмейрас»/ «Челси»);
  • Дезире Дуэ (20 лет, нападающий, «ПСЖ»);
  • Ламин Ямаль (18 лет, нападающий, «Барселона»).

У Ямаля есть отличные шансы стать первым игроком, который выиграет награду дважды.

Трофей имени Яшина

Источник: Reuters

Приз, отдельно вручающийся лучшему голкиперу мира. В 2023 и 2024 годах победителем становился вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. Сейчас France Football также добавил игрока в список номинантов. А вот как выглядит шорт-лист полностью:

  • Алисон («Ливерпуль», Бразилия);
  • Яссин Буну («Аль-Хиляль», Марокко);
  • Люка Шевалье («Лилль»/ «ПСЖ», Франция);
  • Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);
  • Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);
  • Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина);
  • Ян Облак («Атлетико», Словения);
  • Давид Райя («Арсенал», Испания);
  • Матц Селс («Ноттингем Форест», Бельгия);
  • Ян Зоммер («Интер», Швейцария).

Ранее из этого списка награду также выигрывали: Алисон (2019 год), Джанлуиджи Доннарумма (2021) и Тибо Куртуа (2022).

Трофей имени Круиффа

Источник: Reuters

Эту награду получает лучший тренер года в мире. В 2024-м приз забрал Карло Анчелотти («Реал»). А сейчас France Football включил в список номинантов пять следующих тренеров:

  • Антонио Конте («Наполи»);
  • Луис Энрике («ПСЖ»);
  • Ханс-Дитер Флик («Барселона»);
  • Энцо Мареска («Челси»);
  • Арне Слот («Ливерпуль»).

Ранее из этого списка награду брал только Энрике. В 2015 году он занял первое место после требла с «Барселоной». Сейчас испанец также является основным фаворитом в борьбе за трофей.

Церемония вручения «Золотого мяча» и других наград состоится 22 сентября 2025 года в Париже.

