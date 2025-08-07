Стал известен игровой номер Джоба Беллингема в дортмундской «Боруссии»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Зриньски
0
:
Брейдаблик
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.60
П2
5.10
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.35
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Олимпия Л
0
:
Эгнатия
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.50
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Дифферданж
0
:
Левадия
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.30
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Викингур Л
1
:
Линфилд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Спарта П
0
:
Арарат-Армения
1
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.10
П2
4.80
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЗ
0
:
Вадуц
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.00
П2
36.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Андерлехт
0
:
Шериф
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.60
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Полесье
0
:
Пакш
0
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.35
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Левски
0
:
Сабах
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.35
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
0
:
Вольфсбергер
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.10
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Хеккен
0
:
Бранн
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.00
П2
1.44
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рига
1
:
Бейтар И
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.00
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Викинг
1
:
Истанбул Башакшехир
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.00
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АИК
2
:
Дьер
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
18.00
П2
70.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Силькеборг
0
:
Ягеллония
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.11
П2
1.95
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
АЕК Л
3
:
Легия
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
12.50
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ЧФР
1
:
Брага
2
Все коэффициенты
П1
78.00
X
6.30
П2
1.17
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Баник О
4
:
Аустрия
3
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.50
П2
59.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Астана
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.40
П2
5.72
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.98
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
21:30
Серветт Ж
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
4.54
X
3.97
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.30
П2
7.70
Футбол. Лига конференций
21:30
Балкани
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:30
Университатя Кр
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.70
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Бешикташ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Рапид В
:
Данди Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.83
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайдук С
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.40
П2
13.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Ларн
:
Санта-Клара
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.43
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Маккаби Хайфа
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.08
П2
6.20
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фредрикстад
1
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
3
:
Виртус
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
2
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
0
:
Омония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
0
:
Хаммарбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
0
:
Арда
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СШОР 1 - Кристалл
1
:
Луки-Энергия
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Темп
2
:
Уралец-ТС
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Бурятия
0
:
Иркутск
8
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

Стал известен игровой номер Джоба Беллингема в дортмундской «Боруссии»

Английский полузащитник «Боруссии» Джоб Беллингем будет играть за клуб из Дортмунда под седьмым номером.

Источник: Соцсети

«Представляем нашего нового седьмого номера», — говорится на странице «Боруссии» в соцсети Х.

Ранее под номером 7 в «Боруссии» играли Джованни Рейна, Джейдон Санчо, Усман Дембеле, Синдзи Кагава, Йонас Хофман и Роберт Левандовски.

19-летний Джоб Беллингем перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Сандерленда» в июне за € 30,5 млн. С июля 2020 по июль 2023 года за клуб выступал его старший брат Джуд Беллингем.

Новый сезон Бундеслиги стартует 22 августа. В первом туре чемпионата дортмундцы сыграют в гостях с «Санкт-Паули», игра состоится 23 августа.