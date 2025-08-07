Гол Кейна помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в товарищеском матче

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Серветт Ж
0
:
Утрехт
0
Все коэффициенты
П1
4.39
X
3.98
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лугано
0
:
Целе
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.16
П2
6.61
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лозанна
0
:
Астана
0
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.80
П2
4.70
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Зриньски
0
:
Брейдаблик
1
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.11
П2
2.18
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.10
П2
2.45
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Олимпия Л
0
:
Эгнатия
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.90
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Дифферданж
1
:
Левадия
2
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.35
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Викингур Л
1
:
Линфилд
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.64
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Спарта П
1
:
Арарат-Армения
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
10.20
П2
45.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЗ
1
:
Вадуц
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
16.00
П2
44.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Андерлехт
1
:
Шериф
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
10.50
П2
35.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Полесье
0
:
Пакш
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.15
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Левски
0
:
Сабах
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
2.90
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
перерыв
ПАОК
0
:
Вольфсбергер
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
2.70
П2
6.30
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Хеккен
0
:
Бранн
2
Все коэффициенты
П1
36.00
X
23.00
П2
1.04
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рига
3
:
Бейтар И
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
23.00
П2
31.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Викинг
1
:
Истанбул Башакшехир
1
Все коэффициенты
П1
3.00
X
1.93
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АИК
2
:
Дьер
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
36.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Силькеборг
0
:
Ягеллония
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
4.00
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
АЕК Л
4
:
Легия
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.40
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
21:30
Балкани
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:30
Университатя Кр
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.55
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Бешикташ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Рапид В
:
Данди Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.81
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайдук С
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.29
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ларн
:
Санта-Клара
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.50
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Маккаби Хайфа
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.08
П2
6.10
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЧФР
1
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
4
:
Аустрия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фредрикстад
1
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
3
:
Виртус
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
2
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
0
:
Омония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
0
:
Хаммарбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
0
:
Арда
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СШОР 1 - Кристалл
1
:
Луки-Энергия
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Темп
2
:
Уралец-ТС
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Бурятия
0
:
Иркутск
8
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

Гол Кейна помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и лондонский «Тоттенхэм».

Источник: Getty Images

Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте счёт во встрече открыл нападающий хозяев Гарри Кейн. На 61-й минуте вингер «Баварии» Кингсли Коман укрепил её преимущество. На 74-й минуте полузащитник немецкого гранда Ленарт Карл довёл счёт до разгромного. Через шесть минут полузащитник Уисдом Майк забил четвёртый мяч «Баварии».

Последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2024 году. В той игре «Бавария» одержала победу со счётом 3:2.

