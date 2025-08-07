Гол Кейна помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в товарищеском матче

Узнать больше по теме

ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба

Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.