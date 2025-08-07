Тер Штеген воюет с «Барселоной». Немца лишили капитанской повязки, и это не предел

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Рапид В
1
:
Данди Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.90
П2
8.75
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хайдук С
0
:
Динамо Тр
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.10
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ларн
0
:
Санта-Клара
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ракув
0
:
Маккаби Хайфа
0
Все коэффициенты
П1
1.78
X
2.92
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Партизан
0
:
Хайберниан
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
перерыв
Викингур Р
1
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
перерыв
Сент-Патрик'с Атлетик
0
:
Бешикташ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ФКСБ
0
:
Дрита
2
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.00
П2
2.48
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Серветт Ж
1
:
Утрехт
1
Все коэффициенты
П1
13.70
X
4.95
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лугано
0
:
Целе
2
Все коэффициенты
П1
20.00
X
7.10
П2
1.16
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Балкани
0
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Университатя Кр
0
:
Спартак Тр
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.60
П2
4.35
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лозанна
2
:
Астана
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
34.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зриньски
1
:
Брейдаблик
1
Все коэффициенты
П1
4.00
X
1.57
П2
10.50
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Панатинаикос
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
7.00
X
1.45
П2
6.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Олимпия Л
0
:
Эгнатия
0
Все коэффициенты
П1
5.25
X
1.38
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Дифферданж
2
:
Левадия
3
Все коэффициенты
П1
30.00
X
4.25
П2
1.30
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Викингур Л
2
:
Линфилд
1
Все коэффициенты
П1
1.26
X
4.30
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
4
:
Арарат-Армения
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЗ
3
:
Вадуц
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Андерлехт
3
:
Шериф
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Полесье
3
:
Пакш
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Левски
0
:
Сабах
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
1.45
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хеккен
0
:
Бранн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
3
:
Бейтар И
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викинг
1
:
Истанбул Башакшехир
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АИК
2
:
Дьер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Силькеборг
0
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
4
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЧФР
1
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
4
:
Аустрия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фредрикстад
1
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
3
:
Виртус
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
2
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
0
:
Омония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
0
:
Хаммарбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
0
:
Арда
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СШОР 1 - Кристалл
1
:
Луки-Энергия
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Темп
2
:
Уралец-ТС
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Бурятия
0
:
Иркутск
8
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

Тер Штеген воюет с «Барселоной». Немца лишили капитанской повязки, и это не предел

Из-за Марка-Андре каталонцы не могут заявить нового вратаря. Хотя старый надолго травмирован.

Источник: Getty Images

Марк-Андре тер Штеген был основным в «Барселоне» на протяжении восьми сезонов. Когда каталонцы угодили в финансовую яму и остро нуждались в деньгах — соглашался на снижение зарплаты и перенос её выплаты. Этим и многократными эпичными спасениями немец явно наработал на статус легенды. А теперь планомерно его разрушает. Рассказываем по порядку.

Даже здоровый тер Штеген не котировался и должен был стать третьим вратарём «Барсы»

Всё было сказочно до сентября прошлого года, когда тер Штеген в матче с «Вильярреалом» получил тяжёлую травму колена и надолго выбыл. Существовали опасения, что даже до конца сезона. «Барса» срочно выдернула с пенсии Войцеха Щенсного, а Марк-Андре тем временем, чтобы ускорить восстановление, лечился с помощью стволовых клеток.

Футбольные неприятности смешались ещё и с личными: в марте немец развёлся с женой после 13 лет совместной жизни. На этом беды не закончились. В конце апреля тер Штеген выздоровел. Тем не менее Щенсны уже прочно застолбил место в старте. Ханс-Дитер Флик заявил, что до конца сезона не планирует возвращать соотечественнику место в основе, пообещав лишь крохи практики.

Аналитик Cadena COPE и легенда «Валенсии» Сантьяго Каньисарес тогда утверждал, якобы Марк-Андре давит на Флика и пытается скинуть с трона Щенсного. Информация оказалась правдивой: тер Штеген обиделся на Флика и не поехал с командой в Милан на важнейший ответный матч Лиги чемпионов с «Интером».

В мае Марк-Андре отыграл две встречи Ла Лиги — с «Вальядолидом» и «Вильярреалом». Тем не менее ему этого не хватило. Он в самый последний момент категорически отказался произносить капитанскую речь перед фанатами в честь чемпионства, чем разозлил Флика и президента клуба Жоана Лапорту. Чуть позже тер Штеген сказал: «Я никогда не был в такой великолепной форме, как сейчас». Намёк жирнее придумать сложно.

В июне каталонцы объявили о трансфере перспективного Жоана Гарсии из «Эспаньола». А источники сайта Sport.es подсветили разговор Флика с тер Штегеном, где тот объяснил земляку новую вратарскую иерархию в «Барселоне»: Гарсия — первый номер, Щенсны — второй, ты — третий. Также ветерану предложили расторгнуть контракт и уйти свободным агентом с выплатой зарплаты за один из трёх оставшихся по договору сезонов.

Марк-Андре подобный вариант отмёл и заявил: «Я останусь в “Барсе”. Кто бы ни присоединился к команде, ему придётся иметь дело с конкуренцией». Как показали последние новости, соперничать немец готов не только с Гарсией, но и с руководством «Барселоны».

Тер Штеген саботирует подписание документов, из-за чего «Барса» не может заявить новичков

Марк-Андре пропустил начало предсезонной подготовки из-за болей в спине. А потом опубликовал в соцсетях не согласованное с клубом заявление: «Я лягу на операцию и пропущу не более трёх месяцев». У каталонских врачей был совсем иной вердикт в четыре-пять месяцев. Почему это важно? Потому что «Барселона» надеялась на правило, согласно которому вместо выбывшего минимум на четыре месяца футболиста можно заявить другого и платить ему 80% зарплаты травмированного. То есть около € 5 млн в случае немца.

«Как и всегда, у меня хорошие отношения с клубом», — высказался тер Штеген перед операцией. Но это на словах. На деле же, как указали в AS, Марк-Андре отказался от сопровождения представителя «Барсы». Параллельно экс-главврач каталонцев, а ныне член медкомиссии Ла Лиги Жорди Ардеволь нарёк вывод немца о скором восстановлении нереалистичным и назвал его примером удивительной самодиагностики.

Согласно данным той же AS, оперировавший тер Штегена врач отчитался о четырёхмесячном сроке восстановления. Несмотря на все вводные, немец отказывается подписывать документ о долгом восстановлении — не хочет ни искать новую команду, ни сидеть без практики до января. Гарсия и Маркус Рашфорд тем временем по-прежнему не зарегистрированы. До начала нового сезона осталось чуть более недели.

Медики «Барселоны» звонили Марку-Андре, однако тот мнения не поменял. Лапорта и спортивный директор каталонцев Деку тоже пытались выйти на связь с немцем — бесполезно. Тер Штеген отступать не собирается и, если что, готов обратиться к юристам. В Mundo Deportivo уверены: вратаря планируют либо лишить 35% месячной зарплаты, либо вообще всего контракта. Но во втором случае придётся выплатить ему аж около € 42 млн — как раз за его уступки в тяжёлые для «Барсы» ковидные времена. А ведь сейчас они тоже совсем не простые.

Без согласия тер Штегена медкомиссия Ла Лиги откажет «Барселоне». А в Barca Universa сообщили, что профсоюз испанских футболистов поддержал Марка-Андре и пообещал ему: любые клубные санкции к нему будут юридически необоснованными. Лишение капитанской повязки, впрочем, сюда не относится. «Барса» выступила с официальным заявлением: немец временно утратил звание в пользу Рональда Араухо. Хотя, даже останься оно у тер Штегена, он носил бы его всё равно чисто формально.

У «Барсы» есть и другой рычаг для заявки двух новичков. Если верить Diario Sport, скоро каталонцам поступят средства от проданных вип-мест на «Камп Ноу». Тем не менее большой вопрос, хватит ли их на вписку и Гарсии, и Рашфорда.

В последние полгода наследие тер Штегена рушится быстрее высокого карточного домика на ветру. Истерика от неудавшегося возвращения в основу на решающий отрезок сезона, когда эксперименты весьма рискованны. Отказ поддержать команду в Милане и произнести речь перед болельщиками. Отвергнутая возможность пожать руки и разойтись с клубом в хороших отношениях. Теперь — история с документами из-за личного вывода о сроках восстановления.

Судя по всему, за «Барселону» Марк-Андре больше не сыграет. Заодно есть огромный риск пропустить ЧМ-2026. Стоило ли оно того? Вопрос риторический.

