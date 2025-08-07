Тер Штеген воюет с «Барселоной». Немца лишили капитанской повязки, и это не предел

Медики «Барселоны» звонили Марку-Андре, однако тот мнения не поменял. Лапорта и спортивный директор каталонцев Деку тоже пытались выйти на связь с немцем — бесполезно. Тер Штеген отступать не собирается и, если что, готов обратиться к юристам. В Mundo Deportivo уверены: вратаря планируют либо лишить 35% месячной зарплаты, либо вообще всего контракта. Но во втором случае придётся выплатить ему аж около € 42 млн — как раз за его уступки в тяжёлые для «Барсы» ковидные времена. А ведь сейчас они тоже совсем не простые.