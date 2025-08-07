Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» разгромить португальский «Риу Аве» в товарищеском матче

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Данди Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайдук С
2
:
Динамо Тр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ларн
0
:
Санта-Клара
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
0
:
Маккаби Хайфа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
0
:
Хайберниан
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Р
3
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сент-Патрик'с Атлетик
1
:
Бешикташ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
3
:
Дрита
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Серветт Ж
1
:
Утрехт
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лугано
0
:
Целе
5
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Балкани
1
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Спартак Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Астана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зриньски
1
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
0
:
Шахтер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
0
:
Эгнатия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
2
:
Левадия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Л
2
:
Линфилд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Арарат-Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
3
:
Вадуц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Андерлехт
3
:
Шериф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
3
:
Пакш
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левски
1
:
Сабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хеккен
0
:
Бранн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
3
:
Бейтар И
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викинг
1
:
Истанбул Башакшехир
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АИК
2
:
Дьер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Силькеборг
0
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
4
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЧФР
1
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
4
:
Аустрия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фредрикстад
1
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
3
:
Виртус
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
2
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
0
:
Омония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
0
:
Хаммарбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
0
:
Арда
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СШОР 1 - Кристалл
1
:
Луки-Энергия
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Темп
2
:
Уралец-ТС
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Бурятия
0
:
Иркутск
8
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» разгромить португальский «Риу Аве» в товарищеском матче

Саудовский «Аль-Наср» обыграл португальский «Риу Аве» в товарищеском матче.

Источник: Getty Images

Встреча в Фару (Португалия) завершилась со счётом 4:0.

40-летний Криштиану Роналду оформил хет-трик, отличившись на 44-й, 63-й и 68-й минутах (с пенальти). Ещё один мяч забил Мохамед Симакан (15).

«Аль-Наср» 10 августа сыграет с испанской «Альмерией». 19 августа команда Криштиану Роналду встретится с «Аль-Иттихадом» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. Всего на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» 93 гола и 19 результативных передач в 105 официальных встречах за саудовский клуб.