Лишенный капитанской повязки вратарь «Барселоны» отказался пускать врачей

Футболист тер Штеген отказался пускать врачей «Барселоны» домой после операции.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отказался принимать врачей испанского футбольного клуба у себя дома после операции на спине, сообщает sport.es.

После операции, прошедшей в Бордо, тер Штеген вернулся в Барселону. По информации источника, врачи клуба хотели приехать к 33-летнему немецкому голкиперу, чтобы проверить, как проходит восстановление, однако футболист заявил, что ни при каких обстоятельствах не позволит любому врачу клуба переступить порог его дома. При этом вратарь сам посещает базу команды для восстановления.

Ранее тер Штеген получил травму спины, из-за которой он пропустит около четырех месяцев. По данным Mundo Deportivo, немец отказался дать свое согласие на то, чтобы «Барселона» отправила отчет о его повреждении в медицинскую комиссию Ла Лиги, благодаря чему клуб при определенных выводах комиссии мог бы разгрузить зарплатную ведомость для регистрации игроков. В ответ «сине-гранатовые» возбудили против вратаря дисциплинарное дело, сославшись на нанесение ущерба, и временно лишили его капитанской повязки.

Тер Штеген перешел в «Барселону» из мёнхенгладбахской «Боруссии» летом 2014 года. В составе «сине-гранатовых» вратарь провел 422 матча, в 175 из которых отыграл на ноль.

