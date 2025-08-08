Лишенный капитанской повязки вратарь «Барселоны» отказался пускать врачей

Ранее тер Штеген получил травму спины, из-за которой он пропустит около четырех месяцев. По данным Mundo Deportivo, немец отказался дать свое согласие на то, чтобы «Барселона» отправила отчет о его повреждении в медицинскую комиссию Ла Лиги, благодаря чему клуб при определенных выводах комиссии мог бы разгрузить зарплатную ведомость для регистрации игроков. В ответ «сине-гранатовые» возбудили против вратаря дисциплинарное дело, сославшись на нанесение ущерба, и временно лишили его капитанской повязки.