«Барселона» сделала заявление о травме 36-летнего Левандовского

«Барселона» на своей странице в социальной сети X проинформировала о наличии повреждения у 36-летнего форварда команды Роберта Левандовского.

Источник: Чемпионат.com

«У Роберта Левандовского травма задней поверхности бедра левой ноги. Нападающий не сможет принять участие в воскресном матче. Его возвращение в строй будет зависеть от степени восстановления», — написано в заявлении сине-гранатовых.

В воскресение, 10 августа, состоится матч Кубка Жоана Гампера, в котором каталонский клуб встретится с «Комо».

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

