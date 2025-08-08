Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
09.08
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.32
П2
2.90
Футбол. Первая лига
09.08
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.64
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
09.08
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.85
П2
4.79
Футбол. Премьер-лига
09.08
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Первая лига
09.08
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.10
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Акрон
1
П1
X
П2

«Челси» обыграл «Байер» в товарищеском матче благодаря голу новичка Эстевао

Завершился товарищеский матч между лондонским «Челси» и леверкузенским «Байером».

Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «синих». Трансляцию этого матча можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 18-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Челси» Эстевао, который прибыл в лондонский клуб 5 августа. На 90+1-й минуте форвард Жоао Педро укрепил преимущество «синих».

В сезоне-2024/2025 «синие» заработали 69 очков в английской Премьер-лиге и заняли четвёртое место. Также команда Энцо Марески стала победителем Лиги конференций и выиграла клубный чемпионат мира. По итогам минувшего сезона чемпионата Германии «фармацевты» набрали 69 очков и заняли второе место, отстав от «Баварии» на 13 очков.

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше