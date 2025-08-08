«Челси» обыграл «Байер» в товарищеском матче благодаря голу новичка Эстевао

Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «синих». Трансляцию этого матча можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».