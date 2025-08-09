Ричмонд
Погба и Фати пока не конкуренты Головину. «Монако» за неделю до старта сезона проиграл «Интеру»

Монегаски потерпели первое поражение в межсезонье.

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Товарищеский матч

«Монако» — «Интер» — 1:2 (1:0)

Голы: Аклиуш, 2 (1:0). Лаутаро Мартинес, 60 (1:1). Бонни, 80 (1:2).

После отличного сезона-2023/24 для Александра Головина будущее виделось исключительно светлым. Престижный десятый номер, новый — рассчитанный до лета 2029 года — контракт… Полная идиллия, которую разрушили травмы. Главный старожил «Монако» продолжительное время играл через боль, а в итоге пропустил концовку сезона. Как все сложится теперь загадывать сложно. Нужно возвращать былые позиции, а и без того серьезная конкуренция нынешним летом вышла на новый уровень. Конечно, Головин совместим на поле как с Ансу Фати, так и с другим статусным новобранцем — Полем Погба. Но по факту, что бывший барселонец, что отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил француз приобретены на позиции, где Ади Хюттер использовал российского легионера.

Источник: ФК "Монако"

Впрочем, на данный момент рассуждения о Погба и Фати — сугубо теоретический вопрос. Когда новички оставались вне заявки в первых контрольных матчах, Хюттер говорил, что оба работают над своей физической формой, а так как и тот, и другой давно не играли в футбол по-настоящему, форсировать подготовку смысла не было. Поль с Ансу не приняли участие ни в одном из восьми спаррингов и точно не окажутся готовы к старту сезона. Фати, если не возникнет новых проблем со здоровьем, должен стать доступен раньше, а про Погба еще после подписания контракта генеральный директор «Монако» Тиагу Скуру говорил, что процесс набора кондиций, необходимых для интенсивного футбола монегасков, займет три месяца. Исходя из даты заявления и начала подготовки, случится это ближе к октябрю.

Что до Головина, то, в отличие от прошлой предсезонки, нынешняя прошла вполне успешно. В самой первой игре против «Серкль Брюгге» Александр провел тайм с капитанской повязкой. Хюттер на протяжении нескольких матчей давал футболистам по 45 минут, активно экспериментируя со схемами и пробуя разные сочетания игроков. Головин при этом выходил на нескольких позициях в расстановках 4−2−3−1 и 4−4−2. Начал с роли центрального полузащитника, а потом действовал как ближе к опорной зоне, так и в тройке атакующих хавов. Свой гол россиянин забил в одном из двух спаррингов с «Торино».

Источник: ФК "Монако"

Самых статусных соперников «Монако» получил в финальной фазе предсезонки. Но если в Амстердаме против «Аякса» (2:2) Головин сыграл 76 минут, то за неделю до старта чемпионата Франции домашнюю встречу с «Интером» начал на скамейке запасных. А болельщики, число которых на трибунах соответствовало посещаемости топовых матчей лиги 1, пришли в восторг уже на 2-й минуте. Признанный лучшим игроком прошлого сезона Аклиуш не оставил Зоммеру шансов выстрелом под перекладину. После такого бодрого начала команды к перерыву создали моментов на пару матчей вперед, а «Интер», у которого сезон стартует позже, был даже чуть острее. Вскоре после удаления Хакана Чалханоглу, который к 36-й минуте схватил два предупреждения, убойный шанс был у чуть промедлившего Лаутаро Мартинеса.

Источник: Соцсети

Но, в конце концов, капитан нерадзурри, который трижды забил монегаскам в последней ЛЧ, сравнял счет. Аргентинец на линии штрафной красиво усадил на газон Керера и на исполнение пробил в угол. А Головин вступил в игру на 65-й минуте — вскоре после выстрела Закарии в штангу. Часто опускаясь в глубину поля для начала атак, довольно быстро россиянин сам оказался на острие, но в касание пробил точно в резервного вратаря «Интера» Ди Дженнаро. Зато миланцы в свой шанс вцепились зубами. Точнее, это сделал новичок Бонни. Бывший форвард «Пармы» сам перехватил мяч в центре поля и промчался до штрафной, где разобрался с защитником и не оставил шансов новому голкиперу «Монако» — многолетнему стражу ворот «Байера» Градецки.

С учетом того, что это был лишь второй (и первый серьезный) спарринг нерадзурри в межсезонье, команда Кристиана Киву выглядела очень прилично. Отзащищались гости в концовке здорово. Так, перспективный удар Головина принял на себя защитник. А в атаке, которую подготовил наш легионер, снова выручил остановивший удар Аклиуша головой вратарь.

Если верна футбольная примета, согласно которой в межсезонье нужно хотя бы раз проиграть, у впервые уступившего летом «Монако» все должно быть нормально. А если серьезно — все покажет сезон, который для красно-белых начнется 16 августа матчем с «Гавром». Тогда будет понятен как реальный уровень готовности княжеской команды, так и роль много игравшего на сборах Головина.

Автор: Андрей Кузичев

