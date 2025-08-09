Погба и Фати пока не конкуренты Головину. «Монако» за неделю до старта сезона проиграл «Интеру»

Впрочем, на данный момент рассуждения о Погба и Фати — сугубо теоретический вопрос. Когда новички оставались вне заявки в первых контрольных матчах, Хюттер говорил, что оба работают над своей физической формой, а так как и тот, и другой давно не играли в футбол по-настоящему, форсировать подготовку смысла не было. Поль с Ансу не приняли участие ни в одном из восьми спаррингов и точно не окажутся готовы к старту сезона. Фати, если не возникнет новых проблем со здоровьем, должен стать доступен раньше, а про Погба еще после подписания контракта генеральный директор «Монако» Тиагу Скуру говорил, что процесс набора кондиций, необходимых для интенсивного футбола монегасков, займет три месяца. Исходя из даты заявления и начала подготовки, случится это ближе к октябрю.