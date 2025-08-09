Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Челябинск
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.45
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
1.85
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.48
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.50
П2
2.23
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.00
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.05
П2
1.65

Стало известно, сколько «ПСЖ» хочет получить за трансфер Доннаруммы

Французский «Пари Сен-Жермен» намерен получить за трансфер своего голкипера 26-летнего итальянца Джанлуиджи Доннаруммы £ 26 млн (чуть более € 30 млн).

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает журналист и инсайдер Give Me Sport Бен Джейкобс в соцсети X.

По информации источника, сам футболист хотел бы продолжить свою карьеру в английской Премьер-Лиге, поэтому ранее отклонил выгодные предложения турецкого «Галатасарая» и саудовского «Аль-Иттихада».

Ранее стало известно, что переговоры о продлении контракта между Доннаруммой и французским грандом зашли в тупик, в связи с чем руководство выставило итальянца на продажу. При этом на замену ему клуб подпишет Люку Шевалье из «Лилля».