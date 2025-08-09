Матвей Сафонов зол на руководство «ПСЖ» из-за вратарской ситуации в клубе — источник

По информации источника, Сафонов считает, что многие обещания Кампуша, который вёл трансфер Матвея год назад, не были выполнены, а сейчас российского вратаря и вовсе подталкивают к уходу из клуба. В частности, россиянина предлагали многим клубам Европы, включая «Галатасарай», который пока не считает его приоритетом.