Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.30
П2
2.58
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.53
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.48
П2
4.19
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.45
П2
2.30
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.11
П2
3.53
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.07
П2
1.63
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Акрон
1
П1
X
П2

Матвей Сафонов зол на руководство «ПСЖ» из-за вратарской ситуации в клубе — источник

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов крайне недоволен вратарской ситуацией в команде и зол на руководство парижан, в частности, на спортивного директора Луиша Кампуша. Об этом сообщает французское издание Foot01.

Источник: Getty Images

По информации источника, Сафонов считает, что многие обещания Кампуша, который вёл трансфер Матвея год назад, не были выполнены, а сейчас российского вратаря и вовсе подталкивают к уходу из клуба. В частности, россиянина предлагали многим клубам Европы, включая «Галатасарай», который пока не считает его приоритетом.

Подчёркивается, что во французском клубе решили полностью «пересобрать» вратарскую линию: продать Сафонова, испанца Арнау Тенаса и итальянца Джанлуиджи Доннарумму. Утверждается, что первым номером парижане видят потенциального новичка из «Лилля» Люку Шевалье, а вторым — недавно подписанного из «Ромы» 19-летнего итальяно-бразильца Ренато Марина.

Кроме того, источником отмечается, что потенциальное подписание украинского защитника Илья Забарного из «Борнмута» делает «нежелательным» присутствие Матвея в составе в дальнейшей перспективе.