Мудрик не вошёл в список игроков «Челси» с номерами на сезон. Его десятку взял Коул Палмер

В списке игроков нет украинского вингера Михаила Мудрика, который отстранён от футбола за нарушение антидопинговых правил. Его 10-й номер получил нападающий Коул Палмер.
Ранее английская Премьер-лига (АПЛ) опубликовала заявку «Челси» на сезон-2025/2026, в которую Мудрик попал.
Ранее сообщалось, что «Челси» может подать в суд на футболиста в случае, если его признают виновным в употреблении допинга, с целью потребовать компенсацию за нарушение условий контракта. В первом матче нового сезона АПЛ «синие» сыграют с «Кристал Пэлас» на домашней арене 17 августа. Начало матча — в 16:00.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше