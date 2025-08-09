Мудрик не вошёл в список игроков «Челси» с номерами на сезон. Его десятку взял Коул Палмер

Ранее сообщалось, что «Челси» может подать в суд на футболиста в случае, если его признают виновным в употреблении допинга, с целью потребовать компенсацию за нарушение условий контракта. В первом матче нового сезона АПЛ «синие» сыграют с «Кристал Пэлас» на домашней арене 17 августа. Начало матча — в 16:00.