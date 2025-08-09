Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.30
П2
2.53
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.53
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.48
П2
4.19
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.45
П2
2.30
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.11
П2
3.53
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.01
П2
1.67

Мудрик не вошёл в список игроков «Челси» с номерами на сезон. Его десятку взял Коул Палмер

«Челси» на своём официальном сайте опубликовал игровые номера футболистов на сезон-2025/2026.

Источник: Getty Images

В списке игроков нет украинского вингера Михаила Мудрика, который отстранён от футбола за нарушение антидопинговых правил. Его 10-й номер получил нападающий Коул Палмер.

Ранее английская Премьер-лига (АПЛ) опубликовала заявку «Челси» на сезон-2025/2026, в которую Мудрик попал.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подать в суд на футболиста в случае, если его признают виновным в употреблении допинга, с целью потребовать компенсацию за нарушение условий контракта. В первом матче нового сезона АПЛ «синие» сыграют с «Кристал Пэлас» на домашней арене 17 августа. Начало матча — в 16:00.

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше