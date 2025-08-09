Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.27
П2
2.60
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.53
П2
4.26
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.48
П2
4.19
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.50
П2
2.30
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.11
П2
3.53
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.10
П2
1.62

Родри пропустит начало сезона АПЛ

Футболист «Манчестер Сити» Родри пропустит начало сезона АПЛ из-за травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что футболист команды Родри получил серьезное повреждение в матче клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» и пропустит начало сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

В начале июля «Манчестер Сити» проиграл саудовскому «Аль-Хилялю» в матче ⅛ финала клубного чемпионата мира по футболу со счетом 3:4. Родри вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 53-й минуте матча.

«Родри идет на поправку, но в последней игре против “Аль-Хиляля” он получил серьезную травму, из-за которой не практиковался последние пять или шесть недель. Сейчас он уже вернулся к тренировкам, за последние два-три дня его состояние улучшилось. Будем надеяться, что к перерыву на международные матчи он будет в отличной форме», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

В первом туре чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Вулверхэмптона». Матч состоится 16 августа.

Родри 29 лет. Хавбек выступает за «горожан» с 2019 года. В сезоне-2024/25 обладатель «Золотого мяча» 2024 года принял участие в восьми матчах во всех турнирах. Большую часть игр он пропустил из-за разрыва крестообразной связки. Текущий контракт испанца с «Сити» рассчитан до 2027 года.

Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Сити»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
Один из самых успешных и узнаваемых футбольных клубов не только в Англии, но и во всем мире — ФК «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Гвардиолы угодила в затяжной кризис, но все равно продолжает бороться за самые высокие места сразу в нескольких турнирах. В этой статье мы опишем ключевые моменты в истории клуба, его символику, текущий состав, расписание матчей, статистику и многое другое.
Читать дальше