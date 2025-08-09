Родри пропустит начало сезона АПЛ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что футболист команды Родри получил серьезное повреждение в матче клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» и пропустит начало сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).
В начале июля «Манчестер Сити» проиграл саудовскому «Аль-Хилялю» в матче ⅛ финала клубного чемпионата мира по футболу со счетом 3:4. Родри вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 53-й минуте матча.
«Родри идет на поправку, но в последней игре против “Аль-Хиляля” он получил серьезную травму, из-за которой не практиковался последние пять или шесть недель. Сейчас он уже вернулся к тренировкам, за последние два-три дня его состояние улучшилось. Будем надеяться, что к перерыву на международные матчи он будет в отличной форме», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.
В первом туре чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Вулверхэмптона». Матч состоится 16 августа.
Родри 29 лет. Хавбек выступает за «горожан» с 2019 года. В сезоне-2024/25 обладатель «Золотого мяча» 2024 года принял участие в восьми матчах во всех турнирах. Большую часть игр он пропустил из-за разрыва крестообразной связки. Текущий контракт испанца с «Сити» рассчитан до 2027 года.