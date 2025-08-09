Слуцкий царит в Китае! Российский тренер близок к историческому успеху

В конкурентах, кстати, уже не только «Порт» — двойное доминирование в прошлом. «Бэйцзин Гоань» с экс-тренером «Барселоны» Кике Сетьеном отстаёт на шесть очков. Не так давно «Шэньхуа» не уступил им в Пекине впервые за 16 лет. Да что там не уступил, победил! «Чэнду Жунчэн» с Педру Дельгаду (на молодёжном уровне в него верили «Спортинг» и «Интер») позади на два очка, но сыграл на матч больше.