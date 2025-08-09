Ричмонд
«Манчестер Юнайтед» купил 22-летнего словенца почти за $100 млн

Форвард сборной Словении Беньямин Шешко подписал контракт до июня 2030 года.

Источник: AP 2024

Словенский нападающий Беньямин Шешко перешел из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

22-летний форвард подписал контракт до июня 2030 года.

По данным ESPN, трансфер обошелся МЮ в €85 млн ($99 млн) с учетом бонусов, условия по которым в немецком клубе считают достижимыми. Стороны также договорились провести в будущем товарищеский матч.

Шешко провел 41 матч и забил 16 голов за национальную сборную. В «РБ Лейпциг» в прошлом сезоне у него 21 гол в 45 матчах.

«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне занял 15-е место в чемпионате Англии, но дошел до финала Лиги Европы.

