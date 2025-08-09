«Манчестер Юнайтед» купил 22-летнего словенца почти за $100 млн

Словенский нападающий Беньямин Шешко перешел из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на сайте английского клуба.
22-летний форвард подписал контракт до июня 2030 года.
По данным ESPN, трансфер обошелся МЮ в €85 млн ($99 млн) с учетом бонусов, условия по которым в немецком клубе считают достижимыми. Стороны также договорились провести в будущем товарищеский матч.
Шешко провел 41 матч и забил 16 голов за национальную сборную. В «РБ Лейпциг» в прошлом сезоне у него 21 гол в 45 матчах.
«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне занял 15-е место в чемпионате Англии, но дошел до финала Лиги Европы.
