Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
1
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.53
П2
9.25
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.50
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.48
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.50
П2
2.23
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.00
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.05
П2
1.65

В Испании назвали сроки восстановления Левандовского после травмы

36-летний форвард «Барселоны» Роберт Левандовски может пропустить три недели из-за травмы задней поверхности бедра левой ноги.

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, польский футболист рискует пропустить три первых тура чемпионата Испании, в которых сине-гранатовые встретятся с «Мальоркой» (16 августа), «Леванте» (23 августа) и «Райо Вальекано» (31 августа). Прогнозируется, что Левандовски вернётся в строй после перерыва на игры сборных, в середине сентября.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

