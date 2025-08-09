«Манчестер Юнайтед» по пенальти победил «Фиорентину» в товарищеском матче

Основное время встреча завершилось со счетом 1:1. На 8-й минуте счет открыл хавбек гостей Симон Сом.
Манкунианцы отыгрались на 25-й минуте благодаря автоголу Робина Гозенса.
Вратарь «Фиорентины» Давид Де Хеа, ранее выступавший за «МЮ», на 87-й минуте был заменен на 19-летнего Томмазо Мартинелли. Ворота манкунианцев защищал Алтай Байындыр. Его сейв в серии пенальти принес англичанам победу (5:4).
