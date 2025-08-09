Ричмонд
«Лидс Юнайтед» и «Милан» сыграли вничью в контрольном матче

Завершён товарищеский матч, в котором встречались английский «Лидс Юнайтед» и итальянский «Милан».

Источник: Чемпионат.com

После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча прошла на стадионе «Авива» (Дублин, Ирландия).

Сантьяго Хименес на 31-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «россонери» вперёд. Антон Стах на 67-й минуте забил ответный мяч.

«Лидс Юнайтед» начнёт свой путь в новом сезоне английской Премьер-Лиги 18 августа домашней игрой с «Эвертоном».

«Милан» 10 августа сыграет в контрольном матче с «Челси», 17 августа команда встретится с «Бари» в рамках Кубка Италии, а новый сезон Серии А начнётся для «россонери» 23 августа домашней игрой с «Кремонезе».

