«Лидс Юнайтед» и «Милан» сыграли вничью в контрольном матче

ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году

«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.