«Лидс Юнайтед» и «Милан» сыграли вничью в контрольном матче

После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча прошла на стадионе «Авива» (Дублин, Ирландия).
Сантьяго Хименес на 31-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «россонери» вперёд. Антон Стах на 67-й минуте забил ответный мяч.
«Лидс Юнайтед» начнёт свой путь в новом сезоне английской Премьер-Лиги 18 августа домашней игрой с «Эвертоном».
Узнать больше по теме
ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.Читать дальше