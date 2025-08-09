Ричмонд
Дебютный гол Дьёкереша помог «Арсеналу» разгромить «Атлетик» в товарищеском матче

Лондонский «Арсенал» разгромил испанский «Атлетик» из Бильбао в товарищеском матче.

Источник: Getty Images

Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 3:0.

Голы забили Виктор Дьёкереш (34-я минута), который впервые отличился за лондонский клуб, Букайо Сака (36-я минута) и Кай Хаверц (82-я минута).

В 1-м туре английской Премьер-лиги 17 августа команда Микеля Артеты сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед». «Атлетик» под руководством Эрнесто Вальверде в этот же день примет «Севилью» в 1-м туре чемпионата Испании.

В минувшем сезоне «Арсенал» занял второе место в таблице чемпионата Англии, уступив «Ливерпулю». «Атлетик» стал четвёртым в Ла Лиге.

