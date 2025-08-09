Форвард «Ливерпуля» Нуньес перешел в «Аль-Хиляль»

26-летний уругваец подписал контракт на три сезона — до 2028 года. Ранее сообщалось, что он будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» 15 миллионов евро в год без учета бонусов.
В 2022 году «Ливерпуль» заплатил «Бенфике» за Нуньеса 85 миллионов евро. Форвард провел за мерсисайдцев 143 матча, забил 40 мячей и сделал 26 результативных передач.
