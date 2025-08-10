Миранчук спас «Атланту» от поражения «Монреалю» в матче MLS

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. «Атланта Юнайтед» на выезде сыграла вничью с «Монреалем» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Данте Сили (40-я минута). За «Атланту» гол забил российский полузащитник Алексей Миранчук (87).
Миранчук забил пятый гол в последних семи матчах за клуб.
После 25 игр регулярного чемпионата «Атланта», набрав 22 очка, идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции, команда продлила серию без побед до девяти матчей. «Монреаль» располагается на 14-й позиции с 19 очками.
В другом матче лиги «Спортинг Канзас-Сити», в составе которого выступает россиянин Магомед-Шапи Сулейманов, на своем поле уступил «Сан-Диего» со счетом 0:2.