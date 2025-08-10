Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
15:30
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.00
П2
1.42
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.31
X
4.00
П2
1.84
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.45
П2
5.23
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.65
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Миранчук спас «Атланту» от поражения «Монреалю» в матче MLS

Гол Миранчука спас «Атланту» от поражения в матче MLS против «Монреаля».

Источник: Miranchuk

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. «Атланта Юнайтед» на выезде сыграла вничью с «Монреалем» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Данте Сили (40-я минута). За «Атланту» гол забил российский полузащитник Алексей Миранчук (87).

Миранчук забил пятый гол в последних семи матчах за клуб.

После 25 игр регулярного чемпионата «Атланта», набрав 22 очка, идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции, команда продлила серию без побед до девяти матчей. «Монреаль» располагается на 14-й позиции с 19 очками.

В другом матче лиги «Спортинг Канзас-Сити», в составе которого выступает россиянин Магомед-Шапи Сулейманов, на своем поле уступил «Сан-Диего» со счетом 0:2.