Иньиго Мартинес перешел в «Аль-Наср»

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Защитник Иньиго Мартинес перешел из «Барселоны» в саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
Контракт 34-летнего футболиста с саудовской командой рассчитан до 2026 года.
Мартинес является воспитанником клуба «Реал Сосьедад» и выступал в системе команды с 2009 по 2018 год, после чего перешел в «Атлетик» из Бильбао, где играл до 2023 года.
С лета 2023 года испанец выступал в составе «Барселоны», в составе которой сыграл 71 матч и забил три гола. Вместе с «сине-гранатовыми» он стал выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.Читать дальше