Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
15:30
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.00
П2
1.42
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.31
X
4.00
П2
1.84
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.45
П2
5.23
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.65
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Иньиго Мартинес перешел в «Аль-Наср»

Футболист Иньиго Мартинес перешел из «Барселоны» в «Аль-Наср».

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Защитник Иньиго Мартинес перешел из «Барселоны» в саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.

Контракт 34-летнего футболиста с саудовской командой рассчитан до 2026 года.

Мартинес является воспитанником клуба «Реал Сосьедад» и выступал в системе команды с 2009 по 2018 год, после чего перешел в «Атлетик» из Бильбао, где играл до 2023 года.

С лета 2023 года испанец выступал в составе «Барселоны», в составе которой сыграл 71 матч и забил три гола. Вместе с «сине-гранатовыми» он стал выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

