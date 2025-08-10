Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
7.30
X
2.70
П2
1.90
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.31
X
4.00
П2
1.82
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.26
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.65
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

«Я его обожаю». Главный тренер «Комо» Фабрегас — о Флике

Главный тренер итальянского «Комо», известный в прошлом футболист Сеск Фабрегас в преддверии товарищеского матча с «Барселоной», который пройдёт сегодня, 10 августа, высказался о главном тренере каталонцев Ханс-Дитере Флике.

Источник: Чемпионат.com

«Я его обожаю и с нетерпением жду 20-минутной беседы с ним. У него есть вектор, он верит в свой собственный стиль: высокий прессинг. Мне кажется, что высокая линия прессинга — это нечто невероятное», — приводит слова Фабрегаса AS.

Сеск Фабрегас возглавил «Комо» летом 2024 года. Под его руководством новички Серии А заняли 10-е место в итоговой турнирной таблице.

Как игрок Фабрегас выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год, выиграв с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

