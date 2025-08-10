Ричмонд
Football Transfers: «Арсенал» согласовал переход Эзе из «Кристал Пэлас» за € 63,5 млн

«Арсенал» близок к подписанию атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

Источник: Чемпионат.com

«Арсенал» близок к подписанию атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. Клубы согласовали финансовые условия сделки. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, «канониры» заплатят € 63,5 млн за футболиста сборной Англии, из которых € 34,5 млн сразу. На текущий момент продолжается обсуждение структуры оставшихся выплат, но подчёркивается, что это не должно стать серьёзным препятствием. Однако существует проблема, связанная с желанием «орлов» найти замену для 27-летнего хавбека прежде, чем он будет продан.

В минувшем сезоне Эзе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Эзе с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.