МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пятикратный победитель Лиги чемпионов футболист «Бетиса» Иско получил травму в товарищеском матче против «Малаги» и покинул стадион на костылях, сообщается Marca.
В субботу «Бетис» уступил «Малаге» со счетом 1:3. Иско получил травму в первом тайме и покинул поле, прихрамывая. Соперник задел левую лодыжку Иско, на которой он перенес операцию в мае 2024 года.
Футболист был заменен в перерыве, позже он был замечен направляющимся к автобусу на костылях с перевязанной левой ногой. В воскресенье Иско предстоит медицинское обследование, на котором будет определен точный характер травмы.
По информации журналиста Фабрицио Романо, хавбек может пропустить до трех месяцев.
Иско 33 года. Он выступал за «Реал» в 2013−22 годах, стал в составе мадридского клуба трехкратным чемпионом Ла Лиги, выиграл Кубок Испании, три Суперкубка Испании, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, четыре — на клубном чемпионате мира, завоевал три Суперкубка УЕФА.