Иско получил травму в товарищеском матче

Иско 33 года. Он выступал за «Реал» в 2013−22 годах, стал в составе мадридского клуба трехкратным чемпионом Ла Лиги, выиграл Кубок Испании, три Суперкубка Испании, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, четыре — на клубном чемпионате мира, завоевал три Суперкубка УЕФА.