Хоукинс: Забарный попрощался с партнёрами по «Борнмуту», игрок прилетит в Париж сегодня

Защитник Илья Забарный попрощался с партнёрами по «Борнмуту» перед переходом в «ПСЖ».

Источник: Чемпионат.com

Защитник Илья Забарный попрощался с партнёрами по «Борнмуту» перед переходом в «ПСЖ». Клубы подписали все необходимые документы. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 22-летний футболист прибудет в Париж сегодня, 10 августа, вечером. Забарный пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт.

Ранее Хоукинс сообщал, что французский гранд заплатит за переход защитника € 63 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 3 млн в виде бонусов. Издание L"Equipe отмечало, что его зарплата составит € 4,5 млн в год.

Забарный выступает в составе «Борнмута» с 2024 года. За этот период он принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.