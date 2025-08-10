Азар ответил, кого считает величайшим защитником в истории футбола

Азар и Рамос вместе выступали в составе «Королевского клуба» с 2019 по 2021 год. Испанский защитник перешёл в «Реал» летом 2005 года. В стане «сливочных» Рамос четыре раза выиграл Лигу чемпионов и пять раз становился чемпионом Испании. Он принял участие в 671 матче во всех турнирах, в которых отметился 101 голом и 40 результативными передачами.