Азар ответил, кого считает величайшим защитником в истории футбола

Бывший крайний нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ответил, какой защитник впечатлил его больше всего во время карьеры.

Бывший крайний нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ответил, какой защитник впечатлил его больше всего во время карьеры.

«Когда я играл с Серхио Рамосом, то был впечатлён тем, какой путь он прошёл и сколько всего добился. Для меня он величайший защитник в истории», — сказал Азар на подкасте ZackNaniProd.

Азар и Рамос вместе выступали в составе «Королевского клуба» с 2019 по 2021 год. Испанский защитник перешёл в «Реал» летом 2005 года. В стане «сливочных» Рамос четыре раза выиграл Лигу чемпионов и пять раз становился чемпионом Испании. Он принял участие в 671 матче во всех турнирах, в которых отметился 101 голом и 40 результативными передачами.

