Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
7.26
X
2.90
П2
1.85
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.31
X
4.00
П2
1.82
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.26
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.65
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Стала известна позиция «Аль-Хиляля» по Левандовскому после покупки Нуньеса

Переход форварда Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль» исключает трансфер нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского в саудовский клуб, который проявлял интерес к польскому футболисту в последние недели.

Переход форварда Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль» исключает трансфер нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского в саудовский клуб, который проявлял интерес к польскому футболисту в последние недели. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Аль-Хиляль» изучал возможности приобретения Левандовского нынешним летом, несмотря на нежелание 36-летнего футболиста покидать стан сине-гранатовых. В «Барселоне» не исключают продления контракта с игроком, однако решение по этому вопросу будет зависеть от его выступлений в грядущем сезоне. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года.

В минувшем сезоне польский форвард принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

