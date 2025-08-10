В Суперкубке Англии фанаты испортили минуту молчания в память о Жоте

Некоторые фанаты «Кристал Пэлас» не стали соблюдать минуту молчания в память о погибшем в ДТП футболисте «Ливерпуля» Диогу Жоте перед матчем за Суперкубок Англии. Об этом пишет AP.
Футболист сборной Португалии и чемпион Англии в составе «Ливерпуля» Жота и его брат-футболист Андре Силва погибли в ДТП 3 июля.
Матч с «Кристал Пэлас» на «Уэмбли» стал для «Ливерпуля» первым в сезоне. Во время минуты молчания среди болельщиков были слышны громкие голоса, что вызвало возгласы неодобрения у других зрителей.
Как отмечает Daily Mail, перед минутой молчания фанаты «Ливерпуля» освистали национальный гимн.
На 20-й минуте болельщики «Ливерпуля» начали аплодировать в память о Жоте, который играл под 20-номером. Уже на следующей минуте «Ливерпуль» вышел вперед благодаря голу Джереми Фримпонга.
Жоте было 28 лет, он играл за «Ливерпуль» с 2020 года. С командой он становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.