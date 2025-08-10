«Челси» разгромил «Милан» в дебютном матче Модрича

Встреча, прошедшая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 4:1.
Уже на 5-й минуте Андрей Коубиш забил в свои ворота, а через 3 минуты Жоао Педро сделал счет 2:0. На 18-й минуте Коубиш оставил россонери вдесятером, получив красную карточку.
В начале второго тайма у «Милана» на поле появился Лука Модрич, что не спасло гостей от третьего пропущенного мяча. На 67-й минуте пенальти у лондонцев реализовал Лиам Делап.
Спустя три минуты Юссуф Фофана размочил счет, но на 90-й минуте Делап оформил дубль.
Для «Челси» этот матч стал последним в рамках подготовки к новому сезону — 17 августа команда Энцо Марески примет «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ.
«Милан» 17 августа сыграет дома против «Бари» в рамках 1/32 финала Кубка Италии.