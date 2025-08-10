Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ротор
1
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
9.00
П2
100.00
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.79
П2
4.01
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

«Челси» разгромил «Милан» в дебютном матче Модрича

В предсезонном товарищеском матче «Челси» одержал победу над «Миланом».

Источник: Getty Images

Встреча, прошедшая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 4:1.

Уже на 5-й минуте Андрей Коубиш забил в свои ворота, а через 3 минуты Жоао Педро сделал счет 2:0. На 18-й минуте Коубиш оставил россонери вдесятером, получив красную карточку.

В начале второго тайма у «Милана» на поле появился Лука Модрич, что не спасло гостей от третьего пропущенного мяча. На 67-й минуте пенальти у лондонцев реализовал Лиам Делап.

Спустя три минуты Юссуф Фофана размочил счет, но на 90-й минуте Делап оформил дубль.

Для «Челси» этот матч стал последним в рамках подготовки к новому сезону — 17 августа команда Энцо Марески примет «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ.

«Милан» 17 августа сыграет дома против «Бари» в рамках 1/32 финала Кубка Италии.

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше