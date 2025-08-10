Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ротор
1
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
9.00
П2
94.00
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.79
П2
4.01
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

«Кристал Пэлас» победил «Ливерпуль» и впервые выиграл Суперкубок Англии

Основное время матча на «Уэмбли» завершилось со счетом 2:2. «Кристал Пэлас» дважды уступал в счете, а в серии пенальти оказался точнее соперников — 3:2.

Источник: Getty Images

«Кристал Пэлас» впервые стал обладателем Суперкубка Англии, обыграв «Ливерпуль» в серии пенальти.

Матч прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В основное время у «Ливерпуля» отличились Уго Экитике (на 4-й минуте) и Джереми Фримпонг (21).

У «Кристал Пэлас» забивали Жан-Филипп Матета (17, с пенальти) и Исмаила Сарр (77).

В серии пенальти точнее были игроки «Кристал Пэлас» — 3:2.

У «Ливерпуля» не забили Мохамед Салах, Алексис Макаллистер и Харви Эллиотт (последние два удара взял Дин Хендерсон). У «Кристал Пэлас» победный удар нанес 21-летний Джастин Девенни.

«Ливерпуль» в прошлом сезоне выиграл чемпионат, а в межсезонье потратил на новичков больше всех клубов в Европе.

«Кристал Пэлас» получил право бороться за Суперкубок благодаря первой в истории победе в Кубке Англии. В июле УЕФА из-за нарушения правил о владении несколькими клубами не допустил «Кристал Пэлас» до участия в Лиге Европы, команду понизили до Лиги конференций, она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Суперкубок разыгрывается с 1908 года. Рекордсменом по числу Суперкубков является «Манчестер Юнайтед» — 21 трофей. У «Ливерпуля» 16 побед, а «Кристал Пэлас» впервые боролся за титул.

Перед матчем на «Уэмбли» почтили минутой молчания память погибшего в ДТП футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты.

