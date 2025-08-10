Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ротор
1
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
8.50
П2
90.00
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.79
П2
4.01
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Драмой обернулся матч «Ордабасы» с уникальным клубом КПЛ

В Кызылорде местный «Кайсар» и шымкентский «Ордабасы» разошлись миром в матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) — 1:1, сообщают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

На 35-й минуте хозяева могли выйти вперёд, но нападающий Айбар Жаксылыков не реализовал пенальти — голкипер гостей отразил удар. Однако уже на 41-й минуте Жаксылыков со второй попытки открыл счёт, снова пробив с 11-метровой отметки. «Ордабасы» отыгрался на 76-й минуте благодаря точному удару защитника Николы Антича.

После этой ничьей шымкентская команда осталась на седьмом месте турнирной таблицы с 28 очками, а кызылординцы занимают 11-ю строчку, имея в активе 18 баллов.

Отметим, что «Кайсар» — единственный клуб КПЛ-2025, который выступает исключительно казахстанскими игроками.