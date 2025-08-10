Драмой обернулся матч «Ордабасы» с уникальным клубом КПЛ

На 35-й минуте хозяева могли выйти вперёд, но нападающий Айбар Жаксылыков не реализовал пенальти — голкипер гостей отразил удар. Однако уже на 41-й минуте Жаксылыков со второй попытки открыл счёт, снова пробив с 11-метровой отметки. «Ордабасы» отыгрался на 76-й минуте благодаря точному удару защитника Николы Антича.
После этой ничьей шымкентская команда осталась на седьмом месте турнирной таблицы с 28 очками, а кызылординцы занимают 11-ю строчку, имея в активе 18 баллов.
Отметим, что «Кайсар» — единственный клуб КПЛ-2025, который выступает исключительно казахстанскими игроками.