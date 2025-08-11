«Барселона» разгромила «Комо» в матче за Кубок Жоана Гампера

Победу со счётом 5:0 одержала каталонская команда. Встреча прошла на стадионе Йохана Круиффа.
Фермин Лопес Мартин открыл счёт на 21-й минуте и вывел хозяев поля вперёд, а на 35-й минуте он оформил дубль. Рафинья на 37-й минуте увеличил разрыв в счёте, Ламин Ямаль поразил ворота соперника на 42-й минуте, на 49-й минуте он также оформил дубль.
Напомним, Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые он был разыгран в 1966 году по инициативе президента каталонцев Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.
Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.Читать дальше