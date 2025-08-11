RFEF одобрила проведение матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила проведение матча 17‑го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» сезона-2025/26 в Майами (США), сообщается на сайте организации.
RFEF направит в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) петицию о начале процедуры для дальнейшего разрешения Международной федерации футбола (ФИФА) о проведении матча на стадионе на «Хард Рок Стэдиум» в Майами 20 декабря.
Ранее Ла Лига планировала провести в США матч «Жирона» — «Барселона» в 2018 году и матч «Атлетико» — «Вильярреал» в 2019 году, однако тогда RFEF и ФИФА выступили против подобной инициативы.
