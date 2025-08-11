Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12.08
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
12.08
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
12.08
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.75
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
12.08
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.92
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

RFEF одобрила проведение матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США

RFEF одобрила проведение матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила проведение матча 17‑го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» сезона-2025/26 в Майами (США), сообщается на сайте организации.

RFEF направит в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) петицию о начале процедуры для дальнейшего разрешения Международной федерации футбола (ФИФА) о проведении матча на стадионе на «Хард Рок Стэдиум» в Майами 20 декабря.

Ранее Ла Лига планировала провести в США матч «Жирона» — «Барселона» в 2018 году и матч «Атлетико» — «Вильярреал» в 2019 году, однако тогда RFEF и ФИФА выступили против подобной инициативы.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше