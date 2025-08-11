Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
КАМАЗ
0
:
Факел
1
Все коэффициенты
П1
7.13
X
3.40
П2
1.62
Футбол. Кубок России
12.08
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
12.08
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
12.08
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.81
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
12.08
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.92
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

«Олимпиакос» заключил контракт с 40-летним экс-игроком «Динамо»

«Олимпиакос» заключил контракт с 40-летним экс-игроком «Динамо» Вальбуэна.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. «Олимпиакос» заключил контракт с французским полузащитником Матье Вальбуэна, сообщается на сайте греческого футбольного клуба.

Вальбуэна 40 лет. Он вернулся в «Олимпиакос», за который выступал с 2019 по 2023 год, в качестве свободного агента. Срок действия контракта не разглашается.

Воспитанник «Бордо» летом 2014 года перешел из «Марселя» в московское «Динамо», за которое провел один сезон. В составе «бело-голубых» он принял участие в 40 матчах и забил шесть голов. Также в разное время Вальбуэна представлял французские «Лион», турецкий «Фенербахче», кипрский «Аполлон» (Лимасол) и греческую «Калитею».

На счету полузащитника 52 игры и восемь голов в сборной Франции, однако он был исключен из ее состава в 2015 году на фоне скандала с шантажом видеозаписью сексуального характера, в котором оказались замешаны он и тогдашний нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. С тех пор Вальбуэна не вызывался в национальную команду.