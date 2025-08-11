«Олимпиакос» заключил контракт с 40-летним экс-игроком «Динамо»

На счету полузащитника 52 игры и восемь голов в сборной Франции, однако он был исключен из ее состава в 2015 году на фоне скандала с шантажом видеозаписью сексуального характера, в котором оказались замешаны он и тогдашний нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. С тех пор Вальбуэна не вызывался в национальную команду.