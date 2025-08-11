«Олимпиакос» заключил контракт с 40-летним экс-игроком «Динамо»

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. «Олимпиакос» заключил контракт с французским полузащитником Матье Вальбуэна, сообщается на сайте греческого футбольного клуба.
Вальбуэна 40 лет. Он вернулся в «Олимпиакос», за который выступал с 2019 по 2023 год, в качестве свободного агента. Срок действия контракта не разглашается.
Воспитанник «Бордо» летом 2014 года перешел из «Марселя» в московское «Динамо», за которое провел один сезон. В составе «бело-голубых» он принял участие в 40 матчах и забил шесть голов. Также в разное время Вальбуэна представлял французские «Лион», турецкий «Фенербахче», кипрский «Аполлон» (Лимасол) и греческую «Калитею».
На счету полузащитника 52 игры и восемь голов в сборной Франции, однако он был исключен из ее состава в 2015 году на фоне скандала с шантажом видеозаписью сексуального характера, в котором оказались замешаны он и тогдашний нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. С тех пор Вальбуэна не вызывался в национальную команду.