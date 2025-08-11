«Пытаюсь это игнорировать». Защитник «МЮ» Магуайр — о критике от бывших игроков клуба

Узнать больше по теме

ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба

ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.