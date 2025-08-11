«Пытаюсь это игнорировать». Защитник «МЮ» Магуайр — о критике от бывших игроков клуба

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о восприятии критики со стороны бывших футболистов «красных дьяволов».
"Стараюсь не обращать внимания, насколько это получается, однако это трудно. В времена соцсетей это в особенной степени тяжело.
Но когда выступаешь за этот клуб, сразу осознаёшь: сегодня тебя могут похвалить, а через три месяца мнение становится абсолютно противоположным — это случается мгновенно.
Я пытаюсь это игнорировать. Полагаю, сложнее всего семьям футболистов: им приходится всё это видеть и переживать", — сказал Магуайр в интервью для YouTube-канала Рио Фердинанда.
