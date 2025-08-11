Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.79
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.92
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

«Мы будем по тебе скучать». Мусиала — об уходе Мюллера из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала пожелал удачи своему бывшему одноклубнику Томасу Мюллеру, который ранее в этом месяце официально перешёл в клуб МЛС «Ванкувер Уайткэпс».

Источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала пожелал удачи своему бывшему одноклубнику Томасу Мюллеру, который ранее в этом месяце официально перешёл в клуб МЛС «Ванкувер Уайткэпс».

«Цени всё, Томас. Желаю хорошо провести время в Ванкувере! Мы будем по тебе скучать», — написал Мусиала в социальных сетях.

35-летний футболист покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев Мюллер отыграл 756 матчей во всех турнирах, забил 250 голов и отдал 276 результативных передач.

В составе мюнхенской команды Мюллер выиграл 33 трофея, в том числе дважды брал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, немецкий игрок является чемпионом мира 2014 года.

Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.
Читать дальше