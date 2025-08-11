Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.79
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.92
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Мостовой: при покупке Шевалье вопрос об игровом времени Сафонова в «ПСЖ» отпадает

Бывший футболист «Спартака», сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о будущем голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в контексте перехода в команду его коллеги по амплуа Люка Шевалье.

Бывший футболист «Спартака», сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о будущем голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в контексте перехода в команду его коллеги по амплуа Люка Шевалье.

«ПСЖ» же не просто так купил Шевалье, поэтому вопрос об игровом времени Сафонова в команде отпадает. При Доннарумме Матвей в прошедшем сезоне получал мизерное количество игрового времени. Зачем тогда покупать Шевалье, если есть Сафонов? Конечно же, француз будет номером один, а Матвею нужно будет тренироваться, смотреть и терпеть«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.