Сколько стоит обручальное кольцо невесты Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду потратил $5 миллионов на помолвочное кольцо для своей возлюбленной Джорджины Родригес. Об этом сообщают эксперты издания Page Six и People.
Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес 11 августа сообщила, что они с 40-летним футболистом саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии помолвлены. Родригес опубликовала в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию своей руки с кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.
Аджай Ананд, генеральный директор Rare Carat, заявила Page Six, что центральный камень кольца имеет цвет D и потенциально весит более 30 карат, что составит до $5 млн. Директор лондонского ювелирного дома 77 Diamonds Тобиас Корминд также считает, что кольцо Родригес стоит $5 млн.
Цвет D в украшениях является самым высоким классом цвета бриллиантов по шкале GIA. Невооруженным глазом камни кажутся бесцветными.
Бриллианты класса D считаются редкими и дорогими на рынке. Обычно их оправляют в платину или белое золото.
По мнению экспертов журнала Elle, украшение весит от 22 до 30 карат. «Учитывая размер и качество бриллиантов, а также мастерство исполнения, стоимость кольца невесты может составить десятки миллионов долларов», — сказала генеральный директор Cushla Whiting Анна Уайтинг.
Пара состоит в отношениях с 2016 года и воспитывает пятерых детей (Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео от суррогатной матери и двух общих дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду). В июле 2024 года на экскурсии по домашнему спортзалу Роналду впервые назвал Родригес своей женой.
В июне Роналду продлил контракт с «Ан-Насром» до 2027 года. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА в составе сборной Португалии. На протяжении карьеры нападающий также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».