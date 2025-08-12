Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.70
П2
2.03
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.90
П2
7.70
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.66
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.63
П2
6.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.41
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.25
П2
4.34
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.52
П2
5.37
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.14
П2
4.46
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.70
П2
8.30
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.05
П2
4.74
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.07
П2
6.63
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.88
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.66
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.02
П2
6.14

Сколько стоит обручальное кольцо невесты Роналду

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес 11 августа сообщила, что футболист сделал ей предложение. Генеральный директор Rare Carat Аджай Ананд заявила, что вес кольца может составлять более 30 карат.

Источник: Getty Images

Португальский футболист Криштиану Роналду потратил $5 миллионов на помолвочное кольцо для своей возлюбленной Джорджины Родригес. Об этом сообщают эксперты издания Page Six и People.

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес 11 августа сообщила, что они с 40-летним футболистом саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии помолвлены. Родригес опубликовала в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию своей руки с кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.

Аджай Ананд, генеральный директор Rare Carat, заявила Page Six, что центральный камень кольца имеет цвет D и потенциально весит более 30 карат, что составит до $5 млн. Директор лондонского ювелирного дома 77 Diamonds Тобиас Корминд также считает, что кольцо Родригес стоит $5 млн.

Цвет D в украшениях является самым высоким классом цвета бриллиантов по шкале GIA. Невооруженным глазом камни кажутся бесцветными.

Бриллианты класса D считаются редкими и дорогими на рынке. Обычно их оправляют в платину или белое золото.

По мнению экспертов журнала Elle, украшение весит от 22 до 30 карат. «Учитывая размер и качество бриллиантов, а также мастерство исполнения, стоимость кольца невесты может составить десятки миллионов долларов», — сказала генеральный директор Cushla Whiting Анна Уайтинг.

Пара состоит в отношениях с 2016 года и воспитывает пятерых детей (Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео от суррогатной матери и двух общих дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду). В июле 2024 года на экскурсии по домашнему спортзалу Роналду впервые назвал Родригес своей женой.

В июне Роналду продлил контракт с «Ан-Насром» до 2027 года. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА в составе сборной Португалии. На протяжении карьеры нападающий также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».

Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.
Читать дальше