Лодыгин подписал контракт с греческим клубом

Лодыгину 35 лет, в составе «Панатинаикоса» он становился обладателем Кубка Греции в 2024 году. Также в его активе 11 матчей в составе сборной России по футболу. В России голкипер выступал за петербургский «Зенит», с которым выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также за тульский «Арсенал».