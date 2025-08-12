Лодыгин подписал контракт с греческим клубом

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Греческий футбольный клуб «Левадиакос» на своем сайте объявил о подписании контракта с российским голкипером Юрием Лодыгиным.
В воскресенье об уходе Лодыгина объявил греческий «Панатинаикос». Вратарь выступал за эту команду с 2022 года и провел в ее составе 36 матчей, в 16 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.
«Наша команда продолжает укрепляться благодаря опытному вратарю, который добился впечатляющих результатов благодаря своим успешным выступлениям в Греции и за рубежом», — говорится в сообщении «Левадиакоса».
Лодыгину 35 лет, в составе «Панатинаикоса» он становился обладателем Кубка Греции в 2024 году. Также в его активе 11 матчей в составе сборной России по футболу. В России голкипер выступал за петербургский «Зенит», с которым выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также за тульский «Арсенал».