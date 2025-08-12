Клуб Смакова лишили победы в КПЛ и присудили техническое поражение

«За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении 5 (пяти) игроков команды в матче 20 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами “Окжетпес” — “Жетысу”, в соответствии с подпунктом 1) статьи 48 ДР, на ФК “Окжетпес”, согласно приложению № 1 к ДР наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 393 200 (триста девяносто три тысячи двести) тенге. ФК “Окжетпес”, оплатить штраф до 12 сентября 2025 года включительно.



За лишение соперника явной возможности забить гол в матче 20 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами “Окжетпес” — “Жетысу”, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 44 ДР игрока команды “Жетысу” Кашкен Динмухамеда дисквалифицировать на 1 (один) матч. Срок дисквалификации считать с 10 августа 2025 года.



За нарушение требований пунктов 6.56, 6.119 Регламента Чемпионата, выразившуюся в неправомерном участии игрока Ануарбекова Нурбола в матче 20 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу 2025 года между командами “Окжетпес” — “Жетысу” в соответствии со статьями 51, 23 и пунктом 1 статьи 25 ДР, аннулировать результат вышеуказанного матча и присудить поражение команде “Жетысу” со счетом 0:3», — говорится в заявлении КФФ.