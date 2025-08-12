Грилиш перешел в «Эвертон» на правах аренды

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной Англии по футболу «Манчестер Сити» Джек Грилиш присоединился к «Эвертону» на правах аренды, сообщается на сайте «ирисок».
Аренда 29-летнего Грилиша рассчитана до конца сезона-2025/26. В новой команде англичанин будет выступать под 18-м номером.
Грилиш является игроком «Сити» с лета 2021 года. Трансфер игрока из «Астон Виллы», по данным Transfermarkt, оценивается в 117,50 млн евро, что является самым дорогим приобретением за всю историю манчестерского клуба. В составе «горожан» он провел 157 матчей и забил 17 мячей.
Также на его счету 39 игр и четыре гола за сборную Англии.
