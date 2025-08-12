Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Копенгаген
0
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.30
П2
5.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Пафос
1
:
Динамо К
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.85
П2
4.10
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Виктория Пл
0
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Фенербахче
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.40
П2
5.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Карабах
4
:
Шкендия
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.70
П2
100.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Зенит
2
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.30
П2
4.70
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.49
П2
7.09
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.05
П2
4.82
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.20
П2
7.20
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.62
X
3.85
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.67
П2
5.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.00
П2
6.20
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Грилиш перешел в «Эвертон» на правах аренды

Грилиш перешел из «Сити» в «Эвертон» на правах аренды.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной Англии по футболу «Манчестер Сити» Джек Грилиш присоединился к «Эвертону» на правах аренды, сообщается на сайте «ирисок».

Аренда 29-летнего Грилиша рассчитана до конца сезона-2025/26. В новой команде англичанин будет выступать под 18-м номером.

Грилиш является игроком «Сити» с лета 2021 года. Трансфер игрока из «Астон Виллы», по данным Transfermarkt, оценивается в 117,50 млн евро, что является самым дорогим приобретением за всю историю манчестерского клуба. В составе «горожан» он провел 157 матчей и забил 17 мячей.

Также на его счету 39 игр и четыре гола за сборную Англии.

