Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.90
П2
10.20
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Риека
2
Все коэффициенты
П1
71.00
X
6.90
П2
1.12
Футбол. Лига чемпионов
доп. время
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

«Бавария» с минимальным преимуществом обыграла «Грассхоппер» в товарищеском матче

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над швейцарским «Грассхоппером» в товарищеском матче.

Источник: Чемпионат.com

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над швейцарским «Грассхоппером» в товарищеском матче. Встреча в Цюрихе (Швейцария) завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Баварии» голы забили Леннарт Карл (20-я минута) и Джона-Даниэль Куси-Асаре (26). У «Грассхоппера» на 51-й минуте отличился Лорис Джандоменико.

16 августа в матче за Суперкубок Германии «Бавария» сыграет со «Штутгартом». 22 августа в 1-м туре чемпионата Германии команда Венсана Компани примет «Лейпциг».

«Грассхоппер» 24 августа в 4-м туре чемпионата Швейцарии дома сразится с клубом «Винтертур». После трёх туров первенства команда занимает 10-е место в турнирной таблице с одним очком. Всего в турнире участвуют 12 команд.

Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.
Читать дальше