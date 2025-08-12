Дубль Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Тироль» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между австрийским «Тиролем» и мадридским «Реалом». Игра проходила на стадионе «Тиволи Тироль» в Инсбруке. В качестве главного арбитра встречи выступил Маркус Хаметер из Австрии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.