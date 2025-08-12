Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.40
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
25.00
П2
90.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Риека
2
Все коэффициенты
П1
71.00
X
6.90
П2
1.12
Футбол. Лига чемпионов
доп. время
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Дубль Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Тироль» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между австрийским «Тиролем» и мадридским «Реалом».

Источник: Чемпионат.com

Завершился товарищеский матч между австрийским «Тиролем» и мадридским «Реалом». Игра проходила на стадионе «Тиволи Тироль» в Инсбруке. В качестве главного арбитра встречи выступил Маркус Хаметер из Австрии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

В начале игры счёт открыл защитник Эдер Милитао. На 13-й минуте нападающий Килиан Мбаппе укрепил преимущество «сливочных». На 59-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 81-й минуте крайний нападающий Родриго забил четвёртый мяч «Королевского клуба» во встрече.

В 1-м туре нового сезона испанской Примеры «Реал» встретится с «Осасуной». Игра состоится 19 августа.