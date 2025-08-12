Экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель перешёл в «Жирону»

Аксель Витсель выступал за «Зенит» в чемпионате России с 2012 по 2016 год. После ухода из российского клуба Витсель перебрался в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Летом 2018-го бельгиец вернулся в Европу и заключил контракт с дортмундской «Боруссией». С 2022 по 2025 год он защищал цвета мадридского «Атлетико».