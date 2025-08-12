Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.80
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
20.00
П2
87.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Риека
2
Все коэффициенты
П1
71.00
X
6.90
П2
1.13
Футбол. Лига чемпионов
доп. время
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель перешёл в «Жирону»

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель в качестве свободного агента пополнил состав «Жироны». Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок действия которого рассчитан на один сезон. Контракт предполагает автоматическое продление сотрудничества ещё на один год при выполнении определённых условий.

Аксель Витсель выступал за «Зенит» в чемпионате России с 2012 по 2016 год. После ухода из российского клуба Витсель перебрался в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Летом 2018-го бельгиец вернулся в Европу и заключил контракт с дортмундской «Боруссией». С 2022 по 2025 год он защищал цвета мадридского «Атлетико».