Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.80
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
20.00
П2
87.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Риека
2
Все коэффициенты
П1
71.00
X
6.90
П2
1.13
Футбол. Лига чемпионов
доп. время
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
5
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
5
:
Фейеноорд
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Педулла: «Бавария» может подписать Доннарумму в качестве замены для Нойера

«Бавария» собирает информацию о 26-летнем вратаре «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.

Источник: Чемпионат.com

«Бавария» собирает информацию о 26-летнем вратаре «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме. В немецком гранде предполагают, что грядущий сезон станет последним для 39-летнего голкипера Мануэля Нойера. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла для Football Italia.

По информации источника, активный интерес к итальянскому вратарю также проявляет «Манчестер Сити». Приход Доннаруммы в этот английский клуб будет во многом зависеть от будущего Эдерсона в стане «горожан».

Ранее футболист сборной Италии объявил об уходе из французского гранда. Действующее трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

