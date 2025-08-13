«Интер» не смог обыграть команду из Серии В в товарищеском матче

Встреча в Монце завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев отличились Патрик Чиурриа (33-я минута) и Пауло Асси (89). Гости забили мячи после автогола Самуэле Биринделли (45+1) и гола Франческо Эспозито (52).
16 августа команда Кристиана Киву проведёт ещё один товарищеский матч, соперником миланцев станет греческий «Олимпиакос». 25 августа «Интер» примет «Торино» в 1-м туре Серии А.
«Монца» по итогам минувшего сезона вылетела в Серию В, 23 августа команда сыграет дома с клубом «Мантова».
