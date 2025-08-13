Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.60
П2
2.07
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.55
П2
2.45
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Истанбул Башакшехир
:
Викинг
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.11
П2
3.47
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.47
П2
2.80
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
6.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2

«Интер» не смог обыграть команду из Серии В в товарищеском матче

Миланский «Интер» не смог обыграть «Монцу» в товарищеском матче перед стартом нового сезона чемпионата Италии.

Источник: Reuters

Встреча в Монце завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Патрик Чиурриа (33-я минута) и Пауло Асси (89). Гости забили мячи после автогола Самуэле Биринделли (45+1) и гола Франческо Эспозито (52).

16 августа команда Кристиана Киву проведёт ещё один товарищеский матч, соперником миланцев станет греческий «Олимпиакос». 25 августа «Интер» примет «Торино» в 1-м туре Серии А.

«Монца» по итогам минувшего сезона вылетела в Серию В, 23 августа команда сыграет дома с клубом «Мантова».

